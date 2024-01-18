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Бетербиев раскрыл просьбу к себе легенды UFC Сен-Пьера, о которой тот позже пожалел

Бетербиев раскрыл просьбу к себе легенды UFC Сен-Пьера, о которой тот позже пожалел
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев, вернувшийся в Россию после поединка с британцем Каллумом Смитом, рассказал, что из Монреаля (Канада) в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) летел вместе с прославленным бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером.

«Перелёт прошёл нормально. Кстати, из Монреаля в Дубай я летел с легендой ММА Жоржем Сен-Пьером. Он предложил мне сыграть в шашки, но, думаю, пожалел. Результат пусть останется нашей тайной. Когда буду готов вновь выйти на ринг? Недели через две. На самом деле, посмотрим, какие будут предложения. Есть большое желание встретиться с Дмитрием Биволом, но конкретики никакой пока нет», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, Артур победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде.

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