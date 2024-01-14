«Он затаскивает людей в ад». Почему Бетербиев — самый устрашающий боксёр планеты

В ночь на 14 января российский боксёр Артур Бетербиев уверенно разобрался с британцем Каллумом Смитом, нокаутировав его в седьмом раунде. Таким образом, Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжёлом весе, а также увеличил свой профессиональный рекорд до 20-0.

Кроме того, Бетербиев сохранил свою сумасшедшую статистику — 20 нокаутов в 20 поединках. Несмотря на все разговоры о возрасте, а через неделю бойцу уже 39 лет, он просто продолжает кошмарить дивизион, разнося соперника за соперником.

Известный комментатор UFC Джо Роган сильно впечатлился победой Артура и призвал отдать боксёру должное: «Этот человек затаскивает людей в ад, как никто другой. Артур Бетербиев, 20-0 с 20 нокаутами и первый, кто уронил Каллума Смита. Я надеюсь, что он получит супербои, которые заслуживает, прежде чем уйдёт на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его навыки и стиль».

Главное, за счёт чего Бетербиеву и в почти 39 удаётся быть столь же опасным — феноменальная дисциплина и профессионализм высшей степени. Все, кто работал с Артуром или хотя бы просто сталкивался с ним, отмечают этот аспект. Всё это закладывалось ещё с подросткового возраста. Бетербиев в 16 лет попал в училище олимпийского резерва и там столкнулся с очень строгим режимом: «Вечерами по этажам ходила вахтёрша и следила за порядком. Если кто-то не спал после отбоя, разговаривал по телефону, отнимали телефон и могли сделать выговор. А за два выговора отчисляли из училища. Думаю, что железная дисциплина, которую во мне там выработали, до сих пор помогает мне тренироваться».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Другой аспект — труд. Бетербиев ушёл из любителей из-за несправедливого судейства, но поставил себе новую цель в профессионалах и неуклонно движется к ней. Артур писал в социальных сетях, что без труда никакого успеха не будет. В итоге соперникам всегда бывает очень тяжело противостоять россиянину.

Что касается непосредственно действий Артура в ринге, то многие ошибочно считают, что тактика Бетербиева сводится к тому, чтобы любой ценой донести смертельный панч, который выбьет из соперника желание сопротивляться. Яркий пример — бой с Каллумом Смитом, где российский боксёр сыграл на слабостях британца. Тот привык не уделять большого внимания джебам соперников и поплатился. За неполных семь раундов до Каллума дошло 95 джебов, что является самым большим результатом для его соперников.

Проблема в том, что джебы во-первых очень сильно мешали Смиту начинать собственные атаки, и он сам признал, что Бетербиев ломал ему весь ритм. Во-вторых, за джебами прятались очень опасные боковые в голову, за счёт чего аккумулировался урон, который получал Каллум. То есть Артур оперирует не только нокаутирующей мощью, но и выстраивает тактику под каждого соперника так, чтобы максимально эффективно задействовать свои сильные стороны.

Бой Артура Бетербиева и Каллума Смита Фото: Mathieu Belanger/Getty Images

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, объяснял, что Бетербиев не боксёр-игровик, который ставит на скорость, а потому возраст не оказывает на него столь большого влияния, которого хотелось бы его соперникам: «Функционально Артур всегда хорошо готов, вне зависимости от возраста. Где-то в технико-тактическом плане Смит для кого-то покажется выше уровнем, но так многие считали. Артур не игровик, у которого много решает скорость и скоростные показатели, которые теряются с возрастом. А что касается силовых показателей, то они в порядке».

Совокупность этих факторов превращает Бетербиева в невероятно опасного соперника, под которого очень не хочется попадать на ринге. Хорошим индикатором силы Артура и его опасности для оппонентов можно назвать и регулярные попытки того же Эдди Хирна аппелировать к возрасту россиянина — это попытки искать интригу там, где её нет, и создать хоть какую-то иллюзию конкурентоспособности боксёра, который выйдет против Бетербиева. Каллум Смит — отличный боксёр, но на деле Артур оказался просто на другом уровне и смял опасного британца.

Самое важное, что Бетербиев отдаёт себе отчёт, что какие-то показатели у него всё равно снижаются, и он старается не загонять себя. Где-то берёт паузы и сбрасывает темп, чтобы снова взорваться, ни на кого не бросается бездумно и грамотно распределяет силы на дистанции.

Такие соперники ещё опаснее. Теофимо Лопес заявлял, что ему в принципе страшно быть рядом с Бетербиевым: «Бетербиев, о мой бог. Это по-настоящему страшный мужик. Я бы даже не подошёл к нему. Он вселяет страх. Его предплечья, да и всё остальное – он действительно сильный. У него выдающаяся профессиональная этика. Я бы даже сказал, что он не человек».

Бетербиев — самый страшный боксёр планеты прямо сейчас. Конечно, есть и другие панчеры, как Деонтей Уайлдер, но, в отличие от него, Артур умеет переломить ход поединка, если что-то пошло не так. И с каждым днём всё любопытнее, каким будем противостояние Бетербиева с Дмитрием Биволом. Два боксёра высочайшего класса, два разных стиля и два спортсмена, не знающих поражений. Лучше не придумать.