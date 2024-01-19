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Промоутер Эдди Хирн высказался на тему боя между Биволом и Бетербиевым

Промоутер Эдди Хирн высказался на тему боя между Биволом и Бетербиевым
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о победе россиянина Артура Бетербиева в поединке с его клиентом Каллумом Смитом, а также поделился мыслями о потенциальном поединке Бетербиева с другим россиянином – Дмитрием Биволом.

«Я думаю, Артур стал значительно лучше. Да, он становится старше, и ты надеешься, что он будет медленнее. Но это не так. Мне кажется, что бой со Смитом был одним из лучших в его карьере.

Что касается возможного боя с Биволом, то могу сказать, что Дмитрий здорово двигается, но ему потребуется пробить брешь. Очень сложно победить Артура в 12 раундах. Он буквально изматывает соперников и постоянно усиливает давление. Но я думаю, что Дмитрий справится», — приводит слова Смита BoxingScene.

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