Промоутер Эдди Хирн высказался на тему боя между Биволом и Бетербиевым

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о победе россиянина Артура Бетербиева в поединке с его клиентом Каллумом Смитом, а также поделился мыслями о потенциальном поединке Бетербиева с другим россиянином – Дмитрием Биволом.

«Я думаю, Артур стал значительно лучше. Да, он становится старше, и ты надеешься, что он будет медленнее. Но это не так. Мне кажется, что бой со Смитом был одним из лучших в его карьере.

Что касается возможного боя с Биволом, то могу сказать, что Дмитрий здорово двигается, но ему потребуется пробить брешь. Очень сложно победить Артура в 12 раундах. Он буквально изматывает соперников и постоянно усиливает давление. Но я думаю, что Дмитрий справится», — приводит слова Смита BoxingScene.