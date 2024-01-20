«Ты просил о смерти. Твоё желание исполнится». Дю Плесси обратился к Стрикленду

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси обратился к американцу Шону Стрикленду, который является чемпионом UFC в средней весовой категории.

«У меня нет никаких предсказаний на бой. Как говорится, будь осторожен в своих желаниях. Он просил смерти. Твоё желание исполнится, мой друг», – сказал Дрикус дю Плесси на пресс-конференции перед боем с Шоном Стриклендом.

Отметим, что Стрикленд завоевал титул в среднем весе в сентябре 2023 года на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок как раз с Дрикусом дю Плесси.

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Стриклендом и дю Плесси.