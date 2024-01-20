UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297, на котором состоятся два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой в средней весовой категории, где действующий обладатель пояса Шон Стрикленд проведёт первую защиту, а его соперником станет южноафриканец Дрикус дю Плесси.
В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.
Также на этом ивенте состоится возвращение в октагон российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. В этом бою может определиться новый претендент на титул в полулёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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⚖️ Результаты взвешивания перед турниром UFC 297
Шон Стрикленд (83,8 кг) vs. Дрикус дю Плесси (83,46 кг) – Бой за титул в среднем весе
Ракель Пеннингтон (61,14 кг) vs. Майра Буэно Силва (61,23 кг) – Бой за вакантный титул в женском легчайшем весе
Нил Мэгни (77,45 кг) vs. Майк Мэлотт (77,34 кг)
Марк-Андре Барио (83,69 кг) vs. Крис Кёртис (84,03 кг)
Арнольд Аллен (66 кг) vs. Мовсар Евлоев (66,11 кг)
Гаррет Армфилд (61,35 кг) vs. Брэд Катона (61,69 кг)
Чарльз Журден (66 кг) vs. Шон Вудсон (66 кг)
Серхий Сидей (61,23 кг) vs. Рамон Таверас (63,39 кг)*
Джиллиан Робертсон (52,5 кг) vs. Полиана Виана (52,5 кг)
Йохан Лайнесс (77,45 кг) vs. Сэм Паттерсон (76,88 кг)
Присцила Качоэйра (60,55 кг) vs. Жасмин Ясудавичус (60,33 кг)
Джимми Флик (57,15 кг) vs. Малкольм Гордон (57,83 кг)**
* Рамон Таверас не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.
* Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.
🧐Второй титульник на этом турнире — женский
В июне Аманда Нуньес завершила карьеру и с тех пор в легчайшем женском весе нет чемпиона. Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва, занимающие второе и третье места в рейтинге, стали новыми претендентками на вакантный пояс.
Где смотреть турнир UFC 297
Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😎Евлоев последний раз выходил в октагон в мае и тогда выступил неубедительно
Мовсару пришлось биться с дебютантом Диего Лопесом, который неожиданно для многих навязал очень серьёзную конкуренцию, продержался три раунда, угрожал сабмишенами, но всё же проиграл. Теперь, спустя восемь месяцев Евлоев возвращается и соперником посерьёзнее — четвёртый номер рейтинга Арнольд Аллен.
Когда пройдёт турнир UFC 297
Турнир UFC 297 состоится в Торонто (Канада) на арене «Apex» в ночь с 20 на 21 января. Предварительный кард стартует в 02:30 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
😨 Стрикленд и Дю Плесси уже успели подраться чуть больше месяца назад
Перед турниром UFC 296 прошла сезонная пресс-конференция, где бойцы начали конфликт. А потом они оказались неподалёку друг от друга и устроили настоящую драку прямо в кейдж-сайде. Теперь ждём вторую часть битвы в октагоне.
Полный кард турнира UFC 297
Основной кард:
Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Барио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев.
Предварительный кард:
Брэд Катона — Гаррет Армфилд;
Чарльз Журден — Шон Вудсон;
Серхий Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Полиана Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичус — Присцила Качоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.