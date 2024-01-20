UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297, на котором состоятся два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой в средней весовой категории, где действующий обладатель пояса Шон Стрикленд проведёт первую защиту, а его соперником станет южноафриканец Дрикус дю Плесси.

В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.

Также на этом ивенте состоится возвращение в октагон российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. В этом бою может определиться новый претендент на титул в полулёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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