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UFC 297, Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев, дата и время турнира, где смотреть, лайв

UFC 297: Стрикленд закатит войну в октагоне, Евлоев останется непобеждённым. LIVE
Яхья Гасанов
Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, Аллен — Евлоев
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На турнире пройдёт сразу два титульных поединка.

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297, на котором состоятся два титульных поединка. Главным событием вечера станет бой в средней весовой категории, где действующий обладатель пояса Шон Стрикленд проведёт первую защиту, а его соперником станет южноафриканец Дрикус дю Плесси.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Шон Стрикленд - Дрикус Дю Плесси
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Дрикус Дю Плесси

В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.

Также на этом ивенте состоится возвращение в октагон российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. В этом бою может определиться новый претендент на титул в полулёгком весе.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Арнольд Аллен
Не началось
Мовсар Евлоев

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

У Евлоева есть шанс прорваться к бою за пояс:
Идёт на рекорд Хабиба, но остаётся глубоко в тени. Что не так с суперталантом Евлоева
Идёт на рекорд Хабиба, но остаётся глубоко в тени. Что не так с суперталантом Евлоева

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Где смотреть турнир UFC 297 Когда пройдёт турнир UFC 297 Полный кард турнира UFC 297
Live Яхья Гасанов

⚖️ Результаты взвешивания перед турниром UFC 297

Шон Стрикленд (83,8 кг) vs. Дрикус дю Плесси (83,46 кг) – Бой за титул в среднем весе

Ракель Пеннингтон (61,14 кг) vs. Майра Буэно Силва (61,23 кг) – Бой за вакантный титул в женском легчайшем весе

Нил Мэгни (77,45 кг) vs. Майк Мэлотт (77,34 кг)

Марк-Андре Барио (83,69 кг) vs. Крис Кёртис (84,03 кг)

Арнольд Аллен (66 кг) vs. Мовсар Евлоев (66,11 кг)

Гаррет Армфилд (61,35 кг) vs. Брэд Катона (61,69 кг)

Чарльз Журден (66 кг) vs. Шон Вудсон (66 кг)

Серхий Сидей (61,23 кг) vs. Рамон Таверас (63,39 кг)*

Джиллиан Робертсон (52,5 кг) vs. Полиана Виана (52,5 кг)

Йохан Лайнесс (77,45 кг) vs. Сэм Паттерсон (76,88 кг)

Присцила Качоэйра (60,55 кг) vs. Жасмин Ясудавичус (60,33 кг)

Джимми Флик (57,15 кг) vs. Малкольм Гордон (57,83 кг)**

* Рамон Таверас не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

* Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

10:10 Яхья Гасанов

🧐Второй титульник на этом турнире — женский

В июне Аманда Нуньес завершила карьеру и с тех пор в легчайшем женском весе нет чемпиона. Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва, занимающие второе и третье места в рейтинге, стали новыми претендентками на вакантный пояс.

10:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 297

Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:06 Яхья Гасанов

😎Евлоев последний раз выходил в октагон в мае и тогда выступил неубедительно

Мовсару пришлось биться с дебютантом Диего Лопесом, который неожиданно для многих навязал очень серьёзную конкуренцию, продержался три раунда, угрожал сабмишенами, но всё же проиграл. Теперь, спустя восемь месяцев Евлоев возвращается и соперником посерьёзнее — четвёртый номер рейтинга Арнольд Аллен.

10:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 297

Турнир UFC 297 состоится в Торонто (Канада) на арене «Apex» в ночь с 20 на 21 января. Предварительный кард стартует в 02:30 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

10:04 Яхья Гасанов

😨 Стрикленд и Дю Плесси уже успели подраться чуть больше месяца назад

Перед турниром UFC 296 прошла сезонная пресс-конференция, где бойцы начали конфликт. А потом они оказались неподалёку друг от друга и устроили настоящую драку прямо в кейдж-сайде. Теперь ждём вторую часть битвы в октагоне.

10:03 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 297

Основной кард:

Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Барио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев.

Предварительный кард:

Брэд Катона — Гаррет Армфилд;
Чарльз Журден — Шон Вудсон;
Серхий Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Полиана Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичус — Присцила Качоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.

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