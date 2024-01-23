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Дю Плесси ответил на провокационное заявление Стрикленда

Дю Плесси ответил на провокационное заявление Стрикленда
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Новоиспечённый чемпион UFC в средней весовой категории южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на слова Шона Стрикленда. Ранее американский боец заявил о том, что он заслужил победу над Дрикусом в их прошедшем противостоянии, а поражение ему присудили лишь из-за рассечения, которое он получил из-за удара головой.

«Почему бы тебе не поплакать по этому поводу. Снова», — написал дю Плесси в своих социальных сетях, обратившись к Стрикленду.

Напомним, в ночь на 21 января текущего года в канадском Торонто отгремел турнир по смешанным единоборствам UFC 297. Данное шоу возглавил титульный бой в средней весовой категории между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси. Чемпионский поединок продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов сильнее оказался дю Плесси – судьи отдали победу Дрикусу раздельным вердиктом.

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