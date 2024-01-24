Эдуард Кравцов назвал фаворита боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал комментарий о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания) и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Спортсмены сразятся 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Всё будет зависеть от подготовки Тайсона Фьюри. Если он будет в отличной форме, то я бы назвал фаворитом его. Котировки не в его пользу во многом из-за последнего боя, плохо проведённого с Нганну. Если Тайсон будет в оптимальной форме, на мой взгляд, он будет фаворитом», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: