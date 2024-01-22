Габариты решают? Подробный разбор техники и навыков Тайсона Фьюри

17 февраля в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков современности. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разделит ринг с обладателем поясов по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком. Победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе в эпоху четырёх поясов.

Тайсон Фьюри считается одним из лучших супертяжей современности. Именно британец прервал 11-летнюю гегемонию Владимира Кличко, Цыганский король стал первым, кто не просто не проиграл грозному нокаутёру Деонтею Уайлдеру, но и просто-напросто забрал у него душу: Уайлдер после трилогии с британцем так и не может прийти в себя. Чем же так хорош Цыганский король?

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в Великобритании. Интересно, что Фьюри родился недоношенным и весил всего 450 граммов, при этом впоследствии Тайсон стал одним из самых крупных боксёров-тяжеловесов. С раннего детства британец начал заниматься боксом: его отец очень любил этот вид спорта и даже назвал сына в честь Майка Тайсона. Цыганский король тренировался под руководством своего дяди, Питера Фьюри, на любительскому уровне Тайсон выступал за сборные Ирландии и Англии, выигрывал молодёжные чемпионаты Европы, был призёром молодёжного чемпионата мира. Фьюри пытался отобраться на Олимпийские игры, но не попал ни в сборную Англии, ни в сборную Ирландии, и решил перейти в профессионалы, где и стал всемирно известным боксёром. 35 боёв, 34 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения, громкие победы и титулы чемпиона мира – всего этого достиг Тайсон на профессиональном ринге. Что же такого особенного в британце?

Прежде всего, нужно отметить габариты Фьюри, от которых тянется и всё остальное. Рост Тайсона – 205 см, а вес в его последнем бою с Фрэнсисом Нганну составил 126 кг. При этом в период между боями Фьюри набирает за 150 кг, а однажды весил и вовсе 180 кг, по его собственным утверждениям. И, конечно, у Тайсона солидный размах рук – 216 см. Все эти показатели дают ему преимущество практически в каждом бою, и Фьюри умело им пользуется.

Британец здорово работает на дистанции. Передняя рука у него постоянно опущена, при этом молниеносно вылетает в нужный момент и достигает цели. Джебы Фьюри – его сильное оружие, которым он «кошмарит» своих оппонентов. Тайсон постоянно меняет стойки, из-за этого его джебы летят из разных положений, и соперники просто не успевают подстраиваться. Дальняя рука у Фьюри постоянно возле головы, ей он парирует удары соперника и ей же контратакует, как только соперник проваливается.

Несмотря на внушительные габариты и лишний вес, Фьюри фантастически работает на ногах. Это удивительно, но он перемещает свои без малого 130 кг по рингу с завидной лёгкостью, буквально порхая в стиле Мохаммеда Али. Это помогает Тайсону уходить из неудобных положений, с линии атак после собственной проведённой комбинации. Да и постоянные перемещения запутывают соперника: это очень хорошо работало в боях с достаточно прямолинейным Деонтеем Уайлдером. Бронзовый бомбардировщик никак не мог приспособиться к манере Фьюри, а Тайсон просто перебивал соперника с дистанции.

К отличным перемещениям Фьюри добавляет постоянную работу корпусом. Тайсон очень много имитирует, финтит, проводит колоссальную работу без ударов, что также даёт ему преимущество. Своими финтами корпусом британец постоянно держит в напряжении соперников и не даёт им готовить свои атаки. Ну и, конечно, работа корпусом помогает в защите: нестандартными уклонами и нырками британец напоминает всё того же Мохаммеда Али. Отчётливо сходство прослеживается в поединке Фьюри против непобеждённого немца Тома Шварца: в концовке второго раунда немец, казалось, загнал Тайсона в угол и обрушил с десяток мощных ударов, но, к своему удивлению и к удивлению публики, сотряс только воздух – Фьюри настолько элегантно отзащищался корпусом, что этому мог бы позавидовать и Величайший.

И, говоря о сходстве стилей Али и Фьюри, удивляет то, как Тайсону удаётся проделывать всё это с такими габаритами. Британец на 15 см выше Величайшего, а разница в весе составляет 30 кг. При этом Цыганский король точно так же порхает по рингу и жалит своих соперников.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Помимо всего этого, Тайсон обладает феноменальным боксёрским IQ. Британец хорошо разбирает своих соперников, читает их, умеет подстраиваться. С кем-то Фьюри может работать первым номером, постоянно прессингуя оппонента, с кем-то, напротив, даёт сопернику вымахаться и затем спокойно забирает бой в свою пользу. Ну, и, конечно, Тайсон просто фантастически умеет уходить от опасности в клинч.

Вообще, клинч Фьюри – одно из самых опасных оружий в арсенале британца. Он ведь не просто обнимает соперника, он буквально повисает на нём, а когда на тебе виснет 130-килограммовый боксёр, силы, так или иначе, начинают заканчиваться. Клинчем Фьюри просто замучил в трилогии Деонтея Уайлдера, не давая тому работать в своём темпе и забирая у него все силы. Плюс, Тайсон любит в клинче использовать грязные приёмы – где-то по затылку может ударить, где-то плечом или головой боднуть. И делает он это всё настолько хитро, что судьи просто не успевают за этим уследить.

Функционально Фьюри тоже готов прекрасно, что вновь удивляет: как боксёр с такими природными данными может держать высокий темп на протяжении 12 раундов? Плюс британец умеет держать удар. Даже Деонтею Уайлдеру с его динамитом в руках не удалось финишировать Тайсона. Да, в первом поединке Уайлдер был близок к тому, чтобы одержать досрочную победу, но британец проявил какую-то невероятную непробиваемость, вернувшись в бой после очень тяжёлого нокдауна.

Тайсон Фьюри не обладает идеальной спортивной фигурой, как Энтони Джошуа, или нокаутирующим ударом, как Деонтей Уайлдер. У британца есть другие преимущества, которыми он пользуется в полной мере, и за счёт которых он является одним из лучших супертяжеловесов современности. А 17 февраля Тайсон вполне может убрать приставку «один из» и навсегда вписать своё имя в историю бокса.