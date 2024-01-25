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Хилл раскритиковал UFC за свою позицию в рейтинге P4P

Хилл раскритиковал UFC за свою позицию в рейтинге P4P
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором выразил возмущение рейтингом P4P.

Напомним, в минувшие выходные Дрикус дю Плесси одержал победу в титульном поединке с Шоном Стриклендом и сразу же поднялся на восьмую строчку рейтинга P4P, хотя до этого не входил в топ-15.

«Год назад я выиграл титул при полной доминации в поединке, но при этом занял только 14-ю строчку в рейтинге P4P, так и не поднявшись выше 12-го места. Все остальные, выигрывая титул, сразу же попадают в топ-8. Даже если это было раздельное решение, которое большинство и вовсе считают поражением», — написал Хилл.

На данный момент Хилла нет в рейтинге P4P. В рейтинге полутяжёлого дивизиона он занимает первую строчку после чемпиона Алекса Перейры.

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