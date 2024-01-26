Бетербиев назвал просчёт Смита, который он допустил в их бою

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о недавнем поединке с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Их бой прошёл 14 января в Монреале (Канада) и завершился в пользу россиянина нокаутом в седьмом раунде.

«Бой со Смитом прошёл легко? Я бы так не сказал. Может, со стороны показалось так, но нелегко это было. Тренеры и эксперты в боксе отмечали, что он не использует свой рост. Какая-то тактика такая, он любит входить в клинч, вблизи работать. Не знаю, может, ему так комфортнее, но мне кажется, ему можно было на дистанции работать. Мы уже до боя знали об этом. Мне не надо было его искать.

Были ли планы досрочно закончить поединок? Таких планов никогда не бывает. Иногда с моего угла в поздних раундах говорят, что надо добавить, добить. Но это очень редко. Всегда планируем 12 раундов, а там как будет», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».