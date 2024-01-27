Дю Плесси оценил вероятность своего выступления на турнире UFC 300

Чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси высказался о своём возможном участии на турнире по смешанным единоборствам UFC 300. Южноафриканец дал понять, что велика вероятность его потенциального участия на предстоящем ивенте. В то же время Дрикус заявил, что ещё ничего не определено.

«Пока нет ничего определённого, но я хочу выступить на турнире UFC 300. Велика вероятность, что я подерусь там, если моё тело позволит. Очевидно, я понёс урон в бою со Стриклендом, получив небольшие травмы. Я не на 100 процентов уверен в серьёзности этих повреждений», – заявил дю Плесси в интервью eNCA.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дрикус дю Плесси может провести бой против бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Исраэля Адесаньи на турнире UFC 300. Отметим, что данный ивент состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297, который состоялся в Торонто (Канада), Дрикус дю Плесси раздельным решением судей одержал победу над Шоном Стриклендом и стал новым чемпионом UFC в среднем дивизионе.