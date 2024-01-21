В UFC новый чемпион! Статистика — за Стрикленда, но судьи выбрали дю Плесси

В ночь на 21 января в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. Первый номерной ивент этого года возглавил титульный поединок в средней весовой категории, где Шон Стрикленд проводил первую защиту пояса в поединке с Дрикусом дю Плесси.

В сентябре 2023-го Стрикленд совершил едва ли не главный апсет года, выиграв у Исраэля Адесаньи. Причём Шон не просто донёс случайный удар, а забрал у чемпиона четыре раунда из пяти и заслуженно получил пояс. Всего же у Стрикленда теперь три победы подряд, но, разумеется, он никогда даже не подбирался к таким вершинам.

Первую защиту ему выпало защищать против Дрикуса дю Плесси, с которым он уже успел устроить драку в зале на турнире UFC 296. По иронии судьбы в сентябре 2023 года Стрикленд заменил в титульном поединке именно дю Плесси, который не смог выступить из-за травмы.

Сейчас Дрикуса ничего не беспокоит, и он заявлял, что готов либо отобрать пояс, либо умереть, пытаясь это сделать. В целом же южноафриканец перед этим боем был обладателем самой длинной действующей серией из побед. Дю Плесси пришёл в UFC в 2020 году и выиграл все шесть поединков — лишь один из них дошёл до решения судей. В последнем бою он нокаутировал Роберта Уиттакера и заслужил титульный шанс.

Бой ожидаемо начался с осторожной разведки. Стрикленд работал джебом и наступал, дю Плесси вымерял дистанцию и искал возможность подобраться ближе. Шон хорошо оборонялся, но не прочитал тейкдаун, правда, сумел быстро подняться и вернулся к привычной тактике. А в конце слегка болтанул претендента, но некритично. Картина боя в целом не менялась, Стрикленд уверенно отрабатывал в защите и постоянно надоедал дю Плесси своевременными джебами. Дрикус шёл вперёд, пытался давить, но Шон читал и эти попытки атаковать. Тем не менее обстановка постепенно накалялась.

Дю Плесси за первые два раунда слегка просел функционально и стал заваливаться за ударами и полагаться на «размахайку». Стрикленд принимал удары, которые претенденту удавалось доносить, но от своего плана не отклонялся ни на секунду: джеб, работа на отходе и блоки почти под каждую атаку. Неудобный стиль Шона явно создавал проблему для дю Плесси, южноафриканец много промахивался. Нельзя сказать, что Стрикленд при этом значительно превосходил оппонента, но как минимум чемпион работал зряче.

С началом чемпионских раундов темп поднялся. Дю Плесси посёк Стрикленда и попытался доработать, но Шон возвращал практически каждую атаку сопернику. Хорошо работал правый хук, но Дрикус, в свою очередь, жёстко попадал и метил точно в рассечение. Плюс у дю Плесси проходили тейкдауны, после которых Стрикленд спокойно поднимался. В финальной пятиминутке чемпион начал прибавлять, больше прессинговал и активнее атаковал.

Подуставший Дрикус слегка проваливался и не успевал размениваться. Шон грамотно откатывался на безопасную дистанцию и начинал готовить новую атаку. У дю Плесси перестала работать и борьба, а Стрикленд пытался выдать ударную концовку, что отчасти даже получилось сделать. Но невозможно было с ходу сказать, кому отдадут предпочтения судьи, так как четыре раунда вышли крайне близкими.

В итоге мнения разделились. Двое из судей отдали победу Дрикусу дю Плесси, выше оценив активность южноафриканца, один отдал предпочтение Стрикленду. Так или иначе, в среднем весе UFC в очередной раз сменился чемпион. Теперь с поясом Дрикус дю Плесси!