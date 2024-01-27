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Макгрегор сделал заявление об участии на турнире UFC 300

Макгрегор сделал заявление об участии на турнире UFC 300
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире по смешанным единоборствам UFC 300. На это ирландский боец намекнул в своих социальных сетях.

«Макгрегор заключает сделку на UFC 300», – написал боец.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США).

По сведениям СМИ, следующим соперником Конора Макгрегора станет американец Майкл Чендлер. При этом, исходя из слов генерального директора UFC Даны Уайта, они должны подраться летом, а не весной.

Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.

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