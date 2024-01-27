Макгрегор сделал заявление об участии на турнире UFC 300

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире по смешанным единоборствам UFC 300. На это ирландский боец намекнул в своих социальных сетях.

«Макгрегор заключает сделку на UFC 300», – написал боец.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 14 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США).

По сведениям СМИ, следующим соперником Конора Макгрегора станет американец Майкл Чендлер. При этом, исходя из слов генерального директора UFC Даны Уайта, они должны подраться летом, а не весной.

Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.