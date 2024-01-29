Мухаммад Мокаев бросил вызов Деметриусу Джонсону

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с Деметриусом Джонсоном.

«После того как я подерусь с Алексом Пересом, я хотел бы провести матч по грэпплингу с Деметриусом Джонсоном», – написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в октябре 2023 года. Тогда, на турнире UFC 294, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Боец из Великобритании одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. Всего в активе Мокаева в ММА 11 побед в 11 боях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.