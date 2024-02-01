Верите ли вы, что Чимаев получит титульный бой?

Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в октябре 2023 года одолел экс-чемпиона промоушена Камару Усмана.

В последнее время часто ходят слухи о том, что Чимаев может получить право на титульный поединок в своём дивизионе. «Чемпионат» устраивает опрос среди подписчиков: «Верите ли вы, что Чимаев получит титульный бой?»

Поединок Чимаева с Усманом состоялся 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.