Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе на турнире UFC

В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Нассурдин Имавов в смешанных единоборствах одержал 13-ю победу, на его счету также четыре поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон в июне прошлого года на турнире UFC 289. Соперником Нассурдина был Крис Кёртис. Их бой был признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.

На счету Долидзе 12 побед и три поражения в MMA. Последний поединок он провёл в марте 2023 года, единогласным решением судей проиграв итальянцу Марвину Веттори.