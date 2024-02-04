Результаты турнира UFC Vegas 85 с поединком Долидзе — Имавов

В ночь с 3 на 4 февраля мск в американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235.
Все результаты поединков UFC Fight Night 235
Насрудин Имавов победил Романа Долидзе решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).
Ренато Мойкано победил Дрю Добера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Рэнди Браун победил Муслима Салихова техническим нокаутом (раунд 1, 3:17).
Наталья Силва победил Вивьен Арауджо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Бой Алиасхаба Хизриева и Махмуда Мурадова был остановлен на 11-й секунде первого раунда и признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз.
Чарли Радтке победил Гилберта Урбину техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47).
Молли Маккэн победила Диану Белбиту болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 4:59).
Чарльс Джонсон победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Темба Горимбо победил Пита Родригеза техническим нокаутом (Раунд 1, 0:32).
Джеонг Йеонг Ли победил Блэйка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Луана Каролина победила Юлию Столяренко техническим нокаутом (Раунд 3, 4:52).
Маркуэль Медерос победил Лэндона Киньонеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Джамал Поджс победил Томаса Петерсона единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).