Нурмагомедов поддержал Хизриева и Салихова после турнира UFC Fight Night 235

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выразил слова поддержки своим соотечественникам Муслиму Салихову и Алиасхабу Хизриеву, которые сегодня неудачным образом завершили поединки на турнире UFC Fight Night 235.

«Качество мужчины определяется не победами и не поражениями. Выше голову, братья. У каждого из вас характер мужчины и нрав мусульманина. Бои и всё остальное – лишь часть спортивной жизни», – написал Умар в соцсетях.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев провёл поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым. Бой завершился через 11 секунд. Хизриев случайно попал пальцем в глаз Мурадову — последний не смог продолжить поединок. В итоге бой признали несостоявшимся. Другой россиянин Муслим Салихов был нокаутирован в первом раунде. Он проиграл американцу Рэнди Брауну.