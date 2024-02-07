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Вартанян оставил прогноз на потенциальный бой Махачева и Царукяна

Вартанян оставил прогноз на потенциальный бой Махачева и Царукяна
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился прогнозом на возможный бой между чемпионом UFC в лёгком весе 32-летним россиянином Исламом Махачевым и 27-летним российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном, занимающим четвёртую строчку в рейтинге лёгкого веса UFC.

«Ислам – маяк, к которому плывут бойцовские корабли. Думаю, Арман победит Оливейру. И у него будет возможность продемонстрировать рост и навыки, которых он добился после первого боя с Махачевым. Это будет один из самых тяжёлых боёв для Ислама. Шансы – 50 на 50», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь на 14 апреля 2024 года в американском Лас-Вегасе в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 300 состоится бой между Арманом Царукяном и первым номером рейтинга UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Ожидается, что летом победитель боя Царукян – Оливейра сразится с Махачевым.

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