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«Им просто было не интересно». Вартанян – о сорвавшемся переходе в UFC

«Им просто было не интересно». Вартанян – о сорвавшемся переходе в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал о сорвавшемся переходе в промоушен UFC.

«Ну да, именно Шон Шелби сейчас принимает решения. Но как «перегородил», им просто не интересно это. Нужно понимать специфику рынка UFC и Америки. А ситуация очень простая. Лига UFC настолько разрослась, что инерционное движение позволяет им не выбирать хорошие предложения, а отсеивать из-за большого количества желающих. А на самом деле, в UFC не так хорошо платят большинству бойцов. Там около 400-500 спортсменов, сама лига распределяет лишь 13% прибыли. Очевидно, что с финансовой и материальной точки зрения очень низкий процент бойцов, которые получают хорошую и достойную зарплату, которая соответствует уровню жизни в Америке. А там она очень дорогая», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Вартанян является бывшим временным чемпионом ACA в лёгком весе (до 70 кг), а также победителем Гран-при ACA 2023 года.

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