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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неожиданную пару финалистов Кубка Азии по футболу

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неожиданную пару финалистов Кубка Азии по футболу
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Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где кратко высказался о предстоящем финале Кубка Азии — 2024. В решающем матче сыграют сборные Иордании и Катара.

«Что за финал», — написал Нурмагомедов, добавив к сообщению смайл в виде аплодисментов.

В полуфинале соревнования национальная команда Катара победила сборную Ирана — 3:2. А футболисты из Иордании сенсационно переиграли национальную команду Южной Кореи — 2:0.

Решающая встреча между сборными Иордании и Катара пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» (Катар) в субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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