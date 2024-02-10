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Бетербиев заявил, что Каллум Смит не заслуживал боя с ним

Бетербиев заявил, что Каллум Смит не заслуживал боя с ним
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Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев считает, что его последний соперник, британец Каллум Смит, не заслуживал звания его обязательного претендента.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 января в Канаде и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Не хочу умалять его заслуг. Но этот человек поднялся в полутяжёлый вес из второго среднего, одержал две победы и сразу же получил шанс побороться за три трофея. Мне кажется, это не очень справедливо. Хотя для него это очень хороший шанс. Фактически ты только перешёл в новую категорию и в кратчайшие сроки имеешь возможность забрать всё», — приводит слова Бетербиева «RT на русском».

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