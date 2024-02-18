Пауло Коста уступил Роберту Уиттакеру в соглавном бою UFC 298

В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда встретились бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста и представитель Австралии Роберт Уиттакер.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой австралийца единогласным решением судей.

В общей сложности Пауло Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Уиттакер за время карьеры в ММА одержал 24 победы и потерпел семь поражений. В последнем бою он проиграл Дрикусу дю Плесси.