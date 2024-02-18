Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и забрал чемпионский пояс UFC

18 февраля в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке которого действующий чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проводил защиту против грузина Илии Топурии.

Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 15 побед в смешанных единоборствах (семь – в UFC) и ни одного поражения.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА. Два из четырёх поражений Алекс потерпел в боях с чемпионом лёгкого веса россиянином Исламом Махачевым.