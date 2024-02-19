Тренер Волкановски рассказал о его самочувствии после двух подряд нокаутов в UFC

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств Александра Волкановски, ответил на вопрос по поводу самочувствия своего подопечного. В последнем поединке Александр проиграл нокаутом Илии Топурии из Испании. Ранее он потерпел поражения в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Александр находится в позитивном настроении», — приводит слова Лопеса Daily Mail.

Напомним, поединок между Волкановски и Топурией состоялся в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298. Бой закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории. В общей сложности в активе Александра 30 боёв в ММА, в которых он одержал 26 побед и потерпел четыре поражения.