Доминация Волкановски окончена. Великого сломали поражения от Махачева

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоялся грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии вечера сошлись Александр Волкановски и Илия Топурия. Поединок завершился громким апсетом. Уже во втором раунде непобеждённый испанский боец грузинского происхождения вырубил Великого. И, похоже, доминация Волкановски в полулёгком весе окончательно завершена. Есть ощущение, что вернуть пояс на своё плечо Александру будет невероятно тяжело.

Карьера Волкановски до встречи с Исламом Махачевым была практически идеальной. Он имеет рекорд 25-1, а единственное поражение потерпел ещё в далёком 2013 году на турнире Australian Fighting Championship 5. В UFC Александр шёл на серии из 12 побед, успел четыре раза защитить титул чемпиона UFC в полулёгком весе. А ещё австралиец был на первой позиции в рейтинге P4P. Казалось, что остановить такую машину практически невозможно. Но Исламу всё-таки удалось победить единогласным решением судей. И даже в том поединке Волкановски показал себя классно, выглядел действительно мощно. А в заключительном раунде и вовсе возникло ощущение, что до финиша ему не хватило буквально считаных секунд. Но, видимо, поражение надломило Великого.

Бой Махачева и Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

Конечно, после осечки у Волкановски была победа. В третьем раунде получилось нокаутировать Яира Родригеса. Но складывается ощущение, что мексиканец был просто не готов к такому вызову, перегорел. А затем последовало ещё одно поражение от Махачева. Оно получилось намного более болезненным. Австралиец отправился в нокаут уже на четвёртой минуте первого раунда. А главное, Волкановски признался в том, что его подготовка была сорвана. Вместо пахоты в зале он занимался тем, что лишь негативно сказывалось на его форме.

Александр Волкановски бывший чемпион UFC в полулёгком весе «Я известен своей дисциплинированностью, профессионализмом — круглый год, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Но не в тот раз. Мне очень горестно за то, каким я был несколько месяцев перед этим поединком. Понимаешь, что я имею в виду? Я пил алкоголь каждый день три-четыре недели до поединка. Это вырвало меня из реальности. Это неслыханно для обычного меня. Но так было».

К сожалению, это был лишь первый звоночек. А второй прозвучал минувшей ночью. Причём не звонок, а удар в колокол. Второй нокаут подряд лишний раз подчёркивает – Алекс растерял форму. Он уже не так быстр, а агрессия австралийца лишь оборачивается против него самого. И, говоря откровенно, вернуть себе пояс будет невероятно сложно. Даже если организация даст Волкановски незамедлительный реванш с Топурией, не видно реальных предпосылок к тому, что результат изменится.

Похоже, карьера Волкановски стремительно идёт на спад. И переломным моментом стало именно поражение от Ислама. Попытка завоевать второй пояс обернулась тотальным крахом. И, возможно, это станет прекрасным уроком на будущее для многих бойцов, которые рассчитывают стать двойными чемпионами.