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Хукер объяснил, почему он начал смеяться после поражения Волкановски в бою с Топурией

Хукер объяснил, почему он начал смеяться после поражения Волкановски в бою с Топурией
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Новозеландец Дэн Хукер рассказал, почему он начал смеяться после того, как Илия Топурия нокаутировал Александра Волкановски.

«На мой взгляд, Волк – лучший боец, который когда-либо надевал перчатки. Я считаю, что он отлично выглядел и начал успешно реализовывать свой план на бой, но его поймали. Я не мог поверить своим глазам и в этот момент подумал: «Каким же тупым видом спорта мы занимаемся» — и посмеялся над собой», — написал Хукер в социальных сетях.

Напомним, бой между Топурией и Волкановски проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этой победе Илия стал новым чемпионом промоушена Даны Уайта в полулёгком дивизионе. В общей сложности на его счету 15 побед в 15 боях в смешанных единоборствах.

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