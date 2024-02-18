Новый король UFC — Топурия! Выполнил обещание и уничтожил Волкановски

В ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Главным событием вечера стал титульный поединок в полулёгкой весовой категории между действующим обладателем титула Алексом Волкановски и Илией Топурией.

Волкановски предыдущий год провёл между лёгким и полулёгким дивизионами. Он дважды поднимался в весе и встречался с Исламом Махачевым, но оба раза потерпел поражение, причём в последнем бою австралиец впервые в UFC проиграл нокаутом. На этом фоне были сомнения в том, действительно ли он готов защищать титул спустя всего четыре месяца после чувствительного поражения. Правда, в своём весе Алекс по-прежнему был непобедим. До боя с Топурией он пять раз защитил титул. Последняя защита состоялась в июле прошлого года, и там Волкановски нокаутировал Яира Родригеса.

Илия Топурия — непобеждённый проспект, который уже накопил профессиональный рекорд 14-0, и шесть из этих побед были одержаны в UFC. В последнем поединке Илия не сумел финишировать ветерана Джоша Эмметта, но при этом забрал победу разгромным решением, один из судей даже выставил счёт 50-42. Победа вывела испанского грузина на третью строчку в рейтинге и на титульный шанс. До боя Топурия очень много говорил о том, что начинается его эра, на пресс-конференции копировал выходки раннего Конора Макгрегора и всячески раскручивал бой, обещая нокаут в первом раунде. А Волкановски, в свою очередь, грозился преподать зарвавшемуся юноше урок скромности.

Топурия занял центр октагона, а Волкановски начал прощупывать почву киками по разным этажам. Илия наступал, но практически без акцентированных атак, зато проходили очень жёсткие лоу-кики. Ближе к концу раунда претендент донёс несколько точных ударов, ввязавшись в размен, но критичного урона не нанёс. Однако стоит отдать должное Илии, он явно нервировал именитого соперника.

В начале второго раунда снова было несколько опасных попаданий от Топурии, а Волкановски продолжал преимущественно работать ногами с дистанции, но подключил ещё и джеб, который здорово проходил. Однако Алекс пропустил мощнейший удар, а потом получил серию панчей у сетки, один из которых отправил австралийца в нокаут!

Волкановски долго правил в полулёгком весе UFC, провёл пять защит титула, но не справился с новым претендентом. Илия Топурия — новый чемпион и новая звезда промоушена!