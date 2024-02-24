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Серроне назвал гонорар, который он получил за бой с Макгрегором

Серроне назвал гонорар, который он получил за бой с Макгрегором
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Бывший боец UFC, а ныне член Зала славы, американец Дональд Серроне заявил, что его гонорар за PPV-бой со звездой организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором составил всего $ 200 тысяч.

«Мне заплатили всего $ 200 тысяч за бой с Конором Макгрегором в шоу, которое собрало 1,3 миллиона платных трансляций», — сказал Серроне в подкасте Inside Boxing Live.

Напомним, поединок Серроне и Макгрегора состоялся в январе 2020 года и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру в престижнейшей организации мира Серроне провёл 37 боёв, в 23 из них одержав победы и потерпев 14 поражений.

В декабре 2015 года Серроне сразился за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), но уступил техническим нокаутом бразильцу Рафаэль дос Аньосу.

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