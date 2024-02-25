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Брайан Ортега победил сабмишном Яира Родригеса на UFC Fight Night 237

Брайан Ортега победил сабмишном Яира Родригеса на UFC Fight Night 237
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В ночь с 24 на 25 февраля мск в мексиканской столице Мехико проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В соглавном поединке турнира UFC Fight Night 237 сошлись бойцы полулёгкого веса Яир Родригес из Мексики, занимающий третью строчку в официальном рейтинге UFC в этой категории, и представитель США Брайан Ортега, находящийся в этом же рейтинге на четвёртой строчке.

Бой завершился победой Ортеги сабмишном в третьем раунде. В первом раунде преимуществом владел мексиканский боец, однако уже во втором американец перехватил инициативу. Это поражение стало для Яира Родригеса вторым подряд.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики и американец Брэндон Ройвал.

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