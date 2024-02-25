Бой Росас — Турсиос на UFC Fight Night 237 отменён

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В ночь с 24 на 25 февраля мск в столице Мексики Мехико проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. В рамках основного карда должен был состоялся поединок между американскими бойцами легчайшего веса Раулем Росасом-младшим и Рики Турсиосом.

Бой Росас vs Турсиос был отменён из-за болезни Рауля, сообщает пресс-служба турнира. Поединок перенесён на турнир UFC FightNight, который пройдёт 2 марта.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики и американец Брэндон Ройвал. В соглавном поединке турнира UFC Fight Night 237 сойдутся бойцы полулёгкого веса Яир Родригес (Мексика) и Брайан Ортега (США).

Ранее в рамках предварительного карда представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов победил венесуэльца Эрика Сильву.