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Чендлер: я бы хотел, чтобы Волкановски немного отдохнул

Чендлер: я бы хотел, чтобы Волкановски немного отдохнул
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Топовый американский легковес Майкл Чендлер хочет, чтобы бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски взял небольшую паузу в карьере после двух последних боёв.

«Я бы хотел, чтобы он немного отдохнул, провёл время со своей семьёй, по-прежнему оставался вовлечённым, но не получал ударов по голове, потому что он всё ещё нужен нам в спорте», — приводит слова Чендлера Boxing News.

Напомним, профессиональный рекорд Волкановски в смешанных единоборствах составляет 26-4. В октябре 2023 года Александр был нокаутировал в первом раунде чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым. Это произошло на турнире по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби. 18 февраля в Анахайме (США) прошёл турнир UFC 298. В рамках мейн-ивента вечера Волкановски нокаутом во втором раунде проиграл испанцу Илие Топурии. Таким образом, Александр лишился чемпионского пояса UFC в полулёгкой весовой категории.

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