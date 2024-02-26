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Чендлер объяснил неудачное выступление Волкановски в бою с Махачевым

Чендлер объяснил неудачное выступление Волкановски в бою с Махачевым
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Популярный американский боец Майкл Чендлер высказался о поражении австралийца Александра Волкановски от испанца Илии Топурии в бою за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

«Я никогда не хочу настаивать на том, что кто-то, возможно, принял неправильное решение, но, возможно, это вполне подходит для этого случая, не так ли? Я имею в виду, что Волк вышел, принял бой с Махачевым на коротком уведомлении, а затем дрался спустя три с половиной-четыре месяца, а это значит, что ты снова в тренировочном лагере, снова спаррингуешь, снова получаешь удары по голове, всего через полтора-два месяца.

Это неправильный рецепт, так сказать. Почти полная противоположность тому, что делал я. И именно поэтому вы можете посмотреть на это и сказать: «У Волка мог бы быть другой исход той ночью, если бы он не вернулся прямо в тренировочный лагерь», – приводит слова Чендлера Boxing News.

Напомним, 18 июня на турнире UFC 298 Волкановски нокаутом во втором раунде проиграл Топурии и лишился чемпионского пояса UFC в полулёгкой весовой категории. В октябре Александра в первом раунде нокаутировал чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев.

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