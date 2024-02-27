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Василевский: у Петра Яна будет преимущество в боксёрском бою с Макгрегором

Василевский: у Петра Яна будет преимущество в боксёрском бою с Макгрегором
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о гипотетическом боксёрском поединке между бывшими чемпионами UFC, соотечественником Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором.

«Пётр – базовый боксёр. Но это было давно. И всё его становление, весь его успех произошёл в MMA. Большую часть своей жизни он занимался смешанными единоборствами. Нельзя сказать, что он боксёр. У него хорошие руки, он неплохо боксирует. Но бой был бы конкурентным. По боксу больше шансов было бы у Петра. Выучка и боксёрская база начали бы проскакивать. И за счёт этого Ян имел бы преимущество», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

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