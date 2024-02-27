«Хабиб скинул перчатки и сказал мне: «Пошли, выйдем». Интервью с Вячеславом Василевским

1 марта в Москве на стадионе «Лужники» состоится турнир Ural FC 6. В главном событии вечера выступят Вячеслав Василевский и Владислав «БелАЗ» Ковалёв. Они будут биться по правилам профессионального бокса. Соперники проведут пять раундов по две минуты. Мы поговорили с Василевским о предстоящем поединке, планах на будущее, а также о самых громких событиях в мире единоборств. А главное, Вячеслав вспомнил о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым.

– Как проходит подготовка к поединку с Ковалёвым? Ваш конфликт по-прежнему кипит?

– Подготовка уже завершена. Остались финальные штришки — подвести себя в наилучших кондициях. Это боксёрский поединок. Что касается конфликта, случилось всё это почти год назад. Я бился на Hardcore Boxing против Шамиля Рамазанова. И уже после боя «БелАЗ» ворвался в ринг, начал некорректно прогружать поединок. А я начал так же некорректно отвечать.

После этого у нас произошла дуэль взглядов, на которой он неожиданно сделал мне проход в ноги, борцовский нежданчик. Это меня разозлило. Я встал и начал бороться с ним. Сделал ему свою коронную подсечку, уронил на канвас и дал отрезвляющую затрещину, чтобы привести его в чувство. Мне не понравилось, что он выбежал и начал на меня газовать. Во всём должны быть какие-то рамки. В моём понимании человека, спортсмена, представителя олдскула – так делать нельзя. Со мной точно. Не важно, настоящие это MMA, поп-MMA. Я себя ни с кем так не веду, поэтому и в свою сторону такого не позволяю. После этого у нас была словесная перепалка. Это оказалось лучшей прогрузкой боя. И спустя год в Ural FC нам решили сделать бой. Конфликт мы в целом уже решили. Но осадок всё равно остался. И теперь его можно будет закрыть спортивно, с помощью кулаков.

– А почему не подраться с «БелАЗом» по MMA?

– Я по MMA уже давно не выступаю. У меня произошла травма колена. Я не делал операцию, мои связки ненадёжны. Поэтому не хочу усугублять. Мне хватает на бокс и физические нагрузки. Но бороться опасно. Там есть положения, где травма может дать о себе знать, усугубиться. И второе — подготовка по MMA более сложная. А у меня сейчас нет такой возможности. Я сейчас плотно занимаюсь работой на телевидении. Вся моя жизнь погружена в съёмки.

Вячеслав Василевский Фото: Из личного архива Вячеслава Василевского

– Есть ли люди, которых хотелось бы в будущем увидеть против себя в ринге?

– Я уже четыре боя провёл по боксу – во всех одержал победу. Что MMA, что бокс… Ну я не могу драться с профессиональными боксёрами. Не буду накидывать на себя пуха. Конечно, спаррингую с теми ребятами, которые в сборной России по боксу. И это совершенно другой уровень. Это ребята, которые в этом узконаправленном виде спорта с самого детства. И всё равно мы из MMA. Какая ударка бы у нас ни была, мы не конкурентоспособны с боксёрами высокого уровня. Тут не должно быть каких-то иллюзий.

– Получается, с Биволом и Бетербиевым драться не собираетесь?

– Конечно, конечно. Я бы мог сейчас сказать, что могу выйти с любым боксёром. Но это не так. Выйти я могу. Но смогу ли уйти на своих ногах – большой вопрос. Это так же, как если Бивол или Бетербиев выйдут драться со мной по MMA. Первое же столкновение, первый же переход в борьбу, и начинается совершенно другая история, которая им не знакома. Поэтому всё крутится вокруг имён, которые из MMA. Можно было бы подраться с Магой Исмаиловым. Это было бы интересно. Саша Шлеменко выступает в разных видах спорта. Имён не так много. Много ребят появляются, потом затухают. Не сказать, чтобы они фундаментально вписывали своё имя в единоборства. Можно назвать, например, Тимура Никулина. Но таких ребят довольно много.

Вячеслав Василевский Фото: Из личного архива Вячеслава Василевского

– Вы сказали, что боец из MMA будет слабее профессионального боксёра в ринге. А пример Нганну – это феномен?

– Нганну – это человек, который не поддаётся правилам. Он наделён невероятными природными способностями. Человек, который начал заниматься спортом поздно. Приехал зарабатывать себе на жизнь и за короткое время стал чемпионом. Посмотрите, что он делал со своими соперниками в UFC. У них голова практически отлетала. Удар такой силы поставить практически невозможно, если тебе это не дано. Нганну – исключение из правил. Но таких очень мало.

– А есть и отрицательные примеры. Конор в своё время был статистом против Мейвезера.

– Да, да. Хотя Конор для MMA очень сильно боксирует. Но если его поставить даже с любителем, международником по боксу, Макгрегор будет смотреться как ребёнок. Именно в боксе сразу будет видно, что это два совершенно разных уровня.

Стердаун Конора Макгрегора и Петра Яна Фото: iba.sport

– Перед Новым годом Конор провёл стердаун с Петром Яном. Как вы считаете, если бы такой поединок по боксу всё-таки состоялся, победа была бы за россиянином?

– Пётр – базовый боксёр. Но это было давно. И всё его становление, весь его успех произошёл в MMA. Бóльшую часть своей жизни он занимался смешанными единоборствами. Нельзя сказать, что он боксёр. У него хорошие руки, он неплохо боксирует. Но бой был бы конкурентным. По боксу больше шансов было бы у Петра. Выучка и боксёрская база начали бы проскакивать. И за счёт этого Ян имел бы преимущество.

– А если вернуться к Нганну. Верите ли вы, что он может реально напрячь Джошуа?

– Я верю, что он может попасть. Джошуа уже падал. Он, если пропускает сильные удары, теряется. Он падал от Руиса. Нганну может попасть. Думаю, что Джошуа не будет с ним размениваться. Шансы на стороне Эй Джея. Но за счёт своего сумасшедшего удара Нганну может победить. Если в бою ничего не произойдёт, Джошуа не зазевается, он не даст по себе так попасть.

– Сильно ли вы удивились, когда бой Усика и Фьюри был перенесён?

– Не могу сказать, что я очень жду этот бой. Было бы интересно посмотреть. Но особых ожиданий не испытываю. Какой-то интриги в этом поединке не вижу. Думаю, что Усик победит. Превосходство Фьюри в весе и габаритах… Но если Усик будет в тех кондициях, как в поединках с Джошуа, его будет сложно остановить. И его класс боксёрский повыше. Попадать по себе сильно он не даёт.

– А то, что прямо перед боем человек получает такую травму: случайность или действительно заговор, попытка избежать поединка?

– Возможно, это просто стечение обстоятельств. Возможно, это был лёгкий спарринг, в котором оппонент попал так случайно. Если же они зарубались и это был сильный удар локтем в порыве агрессии, то непонятно. Это непрофессионализм. Хотя на таком уровне звучит глупо. Ситуация непонятная. Либо это действительно специально было сделано. Какая-то мутная история, если честно. Как можно допустить такую ошибку, учитывая масштаб Фьюри? Его команда, скорее всего, предупреждает спарринг-партнёров. Подозрительная ситуация. И всё-таки я думаю, что это случайность.

Вячеслав Василевский Фото: Из личного архива Вячеслава Василевского

– Фанаты из России больше ждут другой бой. Как вы считаете, кто выйдет победителем из противостояния Бивола и Бетербиева?

– Этот бой в боксе – самый интересный. Они оба не проигрывали, оба – доминирующие чемпионы. Но если один выходит и выносит всех, ломает как робот, другой – делает из соперников новичков. Даже с Канело была видна огромная разница в классе. Поэтому их противостояние – это битва двух чемпионов, стилей, психологий. Бивол – игровик, пусть и жёсткий. А Бетербиев – боец до мозга костей, выходит и выносит своих соперников. Они контрастные и в технике, и в психологии. Как люди они совершенно разные. У них не совсем дружеские отношения. Это тоже скажется в поединке. Они давно знакомы, варились в одной каше, выстрелили невероятно сильно в профессионалах.

Бой интригующий. Что касается моего взгляда на поединок, может быть по-разному. И всё-таки мне кажется, что победит Бивол. Он навяжет свою игру, будет постоянно работать передней рукой. Дмитрий просто не даст сильно ударить по себе. Думаю, бой продлится все 12 раундов, заберёт его Бивол по очкам.

– Как вы относитесь к дебюту Дани Милохина в боксе?

– Не сказать, что я к этому плохо отношусь. Я не против этого. Он блогер. Ничего плохого в своих видео не делал. А то, что сейчас Даня оказался в боксе – это неплохо. Его молодая аудитория никуда не делась. И она видит, что кумир постоянно тренируется, выступает. Это же хороший пример.

Я больше возмущался, что это воспринимают так, будто он побил Мейвезера или Бивола. Даня — молодец, тренировался, сделал из этого хайп. Но в этом нет спорта. В этом есть медиаистория. Он побил такого же блогера. Я против того, чтобы рассматривать эту историю в контексте спорта. Она больше для медиа. Нужно, чтобы люди это не путали. Это пропаганда здорового образа жизни. Но это далеко от спорта. А так, молодец парнишка, пусть хайпует в ринге. Давайте говорить про него, смотреть.

– Он и на бой выходил под гимн и с флагом, и после поединка был с ним. Как считаете, это искренний жест?

– 99% того, что делают Даня и другие такие персонажи — это для зрителя, для контента, для хайпа. Абсолютно всё, а это – тем более. Он прекрасно понимал, что это будут обсуждать. Кто-то будет его обвинять, кто-то будет восхищаться. Возможно, эту идею вообще подкинули его продюсеры.

– Недавно Адлан Амагов рассказал, как вы с Хабибом Нурмагомедовым чуть не подрались в зале. Что произошло в тот день?

– На самом деле, обычная житейская ситуация. Мы спарринговали в Нью-Джерси. Я тогда выступал в Bellator, а Хабиб только начинал в UFC. Мы тренировались. Задание было чисто по боксу, без борьбы. Я ему там накидывал, он психовал. Был обоюдный спарринг. Видимо, Хабибу показалось, что он пропускает больше, чем я и чем надо. И он начал злиться. В какой-то момент Хабиб предложил мне спарринговаться с борьбой. Я понимал, что он будет проходить в ноги. Это был начинающий Хабиб. И я не давал ему делать проходы.

И в определённый момент он скинул перчатки и сказал: «Пошли, выйдем на улицу». Мы разговаривали на повышенных тонах. Все в зале увидели, американцы вообще были в шоке. Мы же были в одной команде. В итоге Адлан подошёл и разнял нас, до улицы мы не дошли. Потом приехал менеджер, который сказал, что не оставит нас вместе жить и тренироваться. Но вообще это ситуация житейская. Лёгкий всплеск эмоций, зарубились. После этого дали по рукам с Хабибом, продолжили дальше жить и тренироваться, вот и всё.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

– У Хабиба трое братьев были в топовых лигах. И сейчас они испытывают большие проблемы. Влияние Хабиба идёт на спад?

– Это стечение обстоятельств. Не думаю, что Хабиб к этому вообще причастен. Фигура Хабиба не то чтобы нерушимая. Но их отношения с Даной долгое время будут дружескими. К нему относятся с большим уважением. Думаю, проблемы его братьев – спортивная история.

– Как вы считаете, у Петра Яна есть шансы вернуться в чемпионскую гонку?

– Конечно, если Пётр будет ярко и красиво выигрывать. Ядонг – неплохой боец. Но больше всё будет зависеть от Петра. В каком состоянии и каких кондициях он подойдёт к поединку. Если покажет хотя бы часть от того самого Яна, у китайца мало шансов. Главный соперник Петра – он сам. Если будет выходить с голодом и блеском в глазах, то может наломать дров.

Пётр Ян Фото: Getty Images

– Мовсару Евлоеву сам Дана Уайт красноречиво намекнул, что титульника ждать не стоит. Что должно преобладать: результаты или медийность?

– Я видел обращение Даны Уайта. Конечно, Мовсару это неприятно. Главные победы он добывает в октагоне. Наверное, это не формат в представлении матчмейкеров. Возможно, поэтому Дана говорит такие провокационные вещи. Конечно, в UFC должен превалировать спорт. Но, как показывает практика, не хватает открытости и вовлечённости.

– А как вам Илия Топурия?

– Ему нравится чемпионская история, быть на хайпе. Думаю, он может пойти по пути Александра Волкановски и подраться с Исламом Махачевым. Он почувствовал, что это его время, его момент. Вряд ли его кто-то может напугать. Даже если Ислам и побьёт Илию, он вряд ли собьёт хайп. Даже после поражения от Махачева он может потренироваться, побить пару человек и снова вернуться за Исламом. Это беспроигрышный вариант для него.

– Кто станет следующим чемпионом UFC из России?

– Анкалаев. Ему по силам.