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«Конечно, не Махачев». Физиев назвал бойца UFC с лучшей ударной техникой

«Конечно, не Махачев». Физиев назвал бойца UFC с лучшей ударной техникой
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Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев считает, что американец Дастин Порье обладает лучшей ударной техникой в дивизоне.

«Ислам, конечно, очень сильно набрал в стойке за последние пару лет, но всё равно он же не боксёр. Илия Топурия – боксёр базовый, а он-то не боксёр.

У Махачева лучший бокс в лёгком весе? Конечно, нет. Если чисто бокс брать… Дастин Порье, думаю», — приводит слова Физиева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Дастин Порье встретится с французом Бенуа Сен-Дени. Их поединок состоится 10 марта нынешнего года в Майами (США). Он будет проведён в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

Дастин Порье отвесил жёсткую пощёчину мужчине во время парада:

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