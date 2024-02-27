Александр Пантожа открыт к любым поединкам

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа заявил, что готов принять вызов любого бойца, а также полностью поддержит решение самого руководства UFC насчёт следующего оппонента.

«Ройвал порвал связку (об этом боец сообщил в своих социальных сетях. — Прим. «Чемпионата»), Манель Капе снялся с боя против Николау, Альбази перенёс операцию. На самом деле моя категория — одна из самых конкурентных. Если вы выберете (20-го номера рейтинга. — Прим. «Чемпионата») наилегчайшего веса, у него есть все шансы дать мне тяжёлый бой. Всё зависит от того, с кем будет бой.

И я готов проявить себя против того, кого выберет UFC. У меня нет проблем с тем, чтобы быть Аполло Кридом, дающим возможность новичкам бороться за пояс. Если UFC хочет привлечь чемпионов из других лиг или даже организовать поединок с Мокаевым, если он впечатляюще победит Переса в субботу, я буду готов. Самым важным для меня было бы защитить этот титул в моём городе, Рио-де-Жанейро», — сказал Пантожа в интервью порталу sherdog.com.