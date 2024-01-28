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Тренер Пантожи назвал вероятного соперника Александра

Тренер Пантожи назвал вероятного соперника Александра
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Маркос Даматта, тренер чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Александра Пантожи, высказался о возможных соперниках своего подопечного.

«Он снова тренируется, и будет защищать свой титул в мае в Рио-де-Жанейро. Я верю, что, если Морено победит в Мехико, UFC попытается провести четвёртый бой с Морено. Единственная проблема, которую я вижу, заключается в том, что между 24 февраля и 4 мая всего 10 недель. Первая и последняя недели не в счёт, так что у него будет восемь недель на подготовку к бою. Надеюсь, Морено не получит травм и мы сможем сделать это в Бразилии», – заявил Даматта в интервью MMAJunkie.

24 февраля Брэндон Морено сразится с Брэндоном Ройвалом на турнире UFC Fight Night 237.

Ранее Александр Пантожа рассказал, когда он вернётся в октагон UFC.

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