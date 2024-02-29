Топурия в день боя с Волкановски весил на 10 кг больше, чем на церемонии взвешивания

Новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия в день титульного поединка с Александром Волкановски весил на 10 кг больше, чем на официальной церемонии взвешивания. Об этом рассказал известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.

Журналист привёл список из бойцов, участвующих в турнире UFC 298, с наибольшим приростом в процентах по этому показателю.

Наибольший прирост в процентах (15+%):

Джефф Нил — 77,3/91 кг.

Мераб Двалишвили — 61,2/71,1.

Карлос Вера — 61,5/72.

Пауло Коста — 84,1/97,6.

Илия Топурия — 65,5/75,8

Александр Волкановски — 65,5/75,3

Напомним, официальная процедура взвешивания проходила за два дня до начала турнира. В главном поединке турнира Топурия оказался сильнее Волкановски.