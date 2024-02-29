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Топурия в день боя с Волкановски весил на 10 кг больше, чем на церемонии взвешивания

Топурия в день боя с Волкановски весил на 10 кг больше, чем на церемонии взвешивания
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Новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия в день титульного поединка с Александром Волкановски весил на 10 кг больше, чем на официальной церемонии взвешивания. Об этом рассказал известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.

Журналист привёл список из бойцов, участвующих в турнире UFC 298, с наибольшим приростом в процентах по этому показателю.

Наибольший прирост в процентах (15+%):
Джефф Нил — 77,3/91 кг.
Мераб Двалишвили — 61,2/71,1.
Карлос Вера — 61,5/72.
Пауло Коста — 84,1/97,6.
Илия Топурия — 65,5/75,8
Александр Волкановски — 65,5/75,3

Напомним, официальная процедура взвешивания проходила за два дня до начала турнира. В главном поединке турнира Топурия оказался сильнее Волкановски.

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