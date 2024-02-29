Илия Топурия рассказал, что Флорентино Перес хочет провести UFC на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет провести соревнования по смешанным единоборствам на «Сантьяго Бернабеу».

Грузинский боец встретился с Пересом на трибуне во время матча 26-го тура чемпионата Испании «сливочных» с «Севильей» (1:0).

«Флорентино поздравил меня, подарил футболку и бросил мне что-то вроде: мы собираемся привезти сюда UFC. Перес делает ставку 100% на UFC на «Сантьяго Бернабеу». Он провидец, мы все это знаем», — приводит слова Топурии Mundo Deportivo.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о том, что Топурия в скором времени получит испанское гражданство.

После 26 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 65 очками. На второй строчке расположилась «Жирона» (59 очков).

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.