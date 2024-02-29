Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илия Топурия рассказал, что Флорентино Перес хочет провести UFC на «Сантьяго Бернабеу»

Илия Топурия рассказал, что Флорентино Перес хочет провести UFC на «Сантьяго Бернабеу»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет провести соревнования по смешанным единоборствам на «Сантьяго Бернабеу».

Грузинский боец встретился с Пересом на трибуне во время матча 26-го тура чемпионата Испании «сливочных» с «Севильей» (1:0).

«Флорентино поздравил меня, подарил футболку и бросил мне что-то вроде: мы собираемся привезти сюда UFC. Перес делает ставку 100% на UFC на «Сантьяго Бернабеу». Он провидец, мы все это знаем», — приводит слова Топурии Mundo Deportivo.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о том, что Топурия в скором времени получит испанское гражданство.

После 26 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 65 очками. На второй строчке расположилась «Жирона» (59 очков).

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
Топурия нашёл своего Хабиба. Новая звезда UFC нацелился на бой с Махачевым
Топурия нашёл своего Хабиба. Новая звезда UFC нацелился на бой с Махачевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android