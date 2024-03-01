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Александр Волкановски рассказал, кто станет его следующим соперником

Александр Волкановски рассказал, кто станет его следующим соперником
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Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски намерен провести следующий бой против испанца грузинского происхождения Илии Топурии. Об этом представитель Австралии сообщил на своём канале в YouTube.

«Я уверен, что мой следующий бой – реванш [с Топурией]. Однако если Илия решит подраться раньше, чтобы быть активным, то я приму это. Если Топурия быстро восстанавливается, то я не собираюсь выходить с ним из-за своей головы. Пора начать относиться к этому серьёзно. Но следующий бой на 100% будет реваншем с Илией»,— заявил Волкановски.

Первый бой между Волкановски и Топурией состоялся 18 февраля текущего года. Он прошёл в Анахайме (США), где возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Сражение завершилось нокаутом во втором раунде. Илия сумел досрочно победить австралийца. Таким образом, Топурия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе, отобрав пояс у Волкановски. Александр, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд – в октябре 2023 года его нокаутировал в первом раунде чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев.

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