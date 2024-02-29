«Возможно, сказалось поражение от Махачева». Волкановски — о бое с Топурией на UFC 298

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски предположил, что поражение от российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева могло сказаться на его неудачном бое с испанским спортсменом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Я не был самим собой в этом поединке. Я мог сразиться гораздо лучше, не должен был дать себя поймать. Сказалось ли поражение от Махачева? Возможно, действительно сказалось. Я рассчитываю на реванш с Топурией. Когда мы будем биться друг с другом снова, я намерен реабилитироваться. Я верну себе чемпионский пояс!», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Волкановски проиграл Махачеву на турнире UFC 294, который прошёл 21 октября 2023 года. Топурия стал чемпионом UFC, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.