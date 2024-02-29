Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Возможно, сказалось поражение от Махачева». Волкановски — о бое с Топурией на UFC 298

«Возможно, сказалось поражение от Махачева». Волкановски — о бое с Топурией на UFC 298
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски предположил, что поражение от российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева могло сказаться на его неудачном бое с испанским спортсменом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Я не был самим собой в этом поединке. Я мог сразиться гораздо лучше, не должен был дать себя поймать. Сказалось ли поражение от Махачева? Возможно, действительно сказалось. Я рассчитываю на реванш с Топурией. Когда мы будем биться друг с другом снова, я намерен реабилитироваться. Я верну себе чемпионский пояс!», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Волкановски проиграл Махачеву на турнире UFC 294, который прошёл 21 октября 2023 года. Топурия стал чемпионом UFC, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Материалы по теме
Топурия нашёл своего Хабиба. Новая звезда UFC нацелился на бой с Махачевым
Топурия нашёл своего Хабиба. Новая звезда UFC нацелился на бой с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android