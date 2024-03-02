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Хабиб рассказал, каково это — наблюдать за игрой Стефена Карри вживую

Хабиб рассказал, каково это — наблюдать за игрой Стефена Карри вживую
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 120:105 в пользу игроков «Уорриорз».

«Ощущения совсем другие, когда наблюдаешь вживую за одним из лучших игроков НБА. «Торонто Рэпторс», спасибо за приглашение», — написал Нурмагомедов, прикрепив к сообщению фото разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Ранее к Нурмагомедову с предложением насчёт Карри обратился действующий чемпион промоушена Даны Уайта в лёгком дивизионе Ислам Махачев.

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