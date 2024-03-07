Пётр Ян объяснил поражение Волкановски в бою с Топурией

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян дал комментарий по поводу поражения австралийского бойца Александра Волкановски в поединке с Илией Топурией.

«Волкановски не восстановился после боя с Исламом и поединок с Топурией был для него ранним, скажем так. Если вы видели первый раунд, то Алекс неплохо себя показывал. Думаю, если бы он не начал эти переходы с одного веса в другой, то долго бы конкурировал в своём весе», — сказал Пётр Ян на медиадне UFC.

Бой между Волкановски и Топурией состоялся 18 февраля текущего года. Он прошёл в Анахайме (США), где возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Сражение завершилось нокаутом во втором раунде. Илия сумел досрочно победить австралийца. Таким образом, Топурия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе, отобрав пояс у Волкановски. Александр, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд – в октябре 2023 года его нокаутировал в первом раунде чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев.