Пётр Ян назвал бойцов, с которыми он хотел бы встретиться после поединка с Сонг Ядонгом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, с кем бы он хотел подраться после поединка с представителем Китая Сонг Ядонгом.

«Честно говоря, мне интересны поединки, в которых я уступил. Которые даже выиграл, но в итоге уступил. Это Мераб Двалишвили, Шон О’Мэлли», — сказал Пётр Ян на медиадне UFC.

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого сразятся бывший чемпион лиги в легчайшем дивизионе Пётр Ян и Сонг Ядонг.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.