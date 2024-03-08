Ильяс Хамзин вылетел на поединок Петра Яна

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин получил американскую визу и вылетел в США на бой своего одноклубника и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с китайским топовым бойцом Сонгом Ядонгом. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что ранее Ильяс Хамзин несколько раз секундировал Петра Яна. В частности Хамзин присутствовал в его углу на поединке с бразильским ветераном Жозе Альдо. Будет ли Ильяс Хамзин секундировать Яна в этот раз не сообщается.

Напомним, что Пётр Ян имеет в своём активе 16 побед и 5 поражений. В данный момент он идёт на серии из трёх поражений подряд. Свой последний поединок Пётр Ян провёл против представителя Грузии Мераба Двалишвили. Бой завершился победой единогласным решением Мераба Двалишвили.