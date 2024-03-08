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Пётр Ян и Сонг Ядонг успешно сделали вес

Пётр Ян и Сонг Ядонг успешно сделали вес
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и китайский топовый боец Сонг Ядонг успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии турнира UFC 299, который состоится 10 марта в Майами.

Вес Петра составил 61,2 кг.

Сонг Ядонг в свою очередь показал на весах 61,69 кг.

Напомним, что поединок Яна и Ядонга будет открывать главный кард турнира UFC 299. Последний раз Пётр Ян выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 221. Его оппонентом был представитель Грузии Мераб Двалишвили. В этом поединке Пётр потерпел поражение единогласным решением судей.

Сонг Ядонг в свою очередь в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 233, одержал победу над Крисом Гутьерресом.

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