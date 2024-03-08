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Рэпер Дрейк поставил деньги на победу Фрэнсиса Нганну в бою с Энтони Джошуа

Рэпер Дрейк поставил деньги на победу Фрэнсиса Нганну в бою с Энтони Джошуа
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Американский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом «Дрейк», поделился своей денежной ставки на боксёрский бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBA и IBF Энтони Джошуа.

Дрейк поставил $ 615 000 на победу Фрэнсиса Нганну, что следует из социальных сетей исполнителя. В случае успеха он получит $ 1 906 500.

Напомним, что поединок между Нганну и Джошуа состоится завтра, 9 марта, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Это будет второй профессиональный бой по правилам бокса для Фрэнсиса Нганну.

Свой дебютный поединок Нганну провёл 28 октября 2023 года против чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Встреча завершилась победой Фьюри раздельным решением судей.

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