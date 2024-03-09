«Африканские братья». Джошуа опубликовал совместное фото с Нганну после победы над ним

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO. WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа выложил в социальных сетях совместное фото с камерунским бойцом и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Уважение этому парню. Африканские братья», — подписал фото Джошуа.

Фото: фото из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, Нганну и Джошуа провели поединок по правилам бокса сегодня, 9 марта. Британский боксёр нокаутировал своего визави во втором раунде, до этого дважды отправив Нганну в нокдаун.

Для Фрэнсиса Нганну это был второй поединок на профессиональном боксёрском ринге. Первый бой по правилам бокса Нганну провёл против чемпиона в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри. Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.