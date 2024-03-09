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Фахретдинов: думаю, Майкл Пейдж будет проводить только денежные бои в UFC

Фахретдинов: думаю, Майкл Пейдж будет проводить только денежные бои в UFC
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о приходе в организацию известного британца Майкла Пейджа, который проведёт свой дебютный поединок на турнире UFC 299 и сразится с американцем Кевином Холландом.

«Майкл Пейдж, думаю, проиграет Холланду. Кевин может удивить. Может слабому проиграть, у сильного выиграть. Такой, нестабильный боец. Пейдж будет, мне кажется, громкие бои делать. Он не будет драться с голодными бойцами. Будет проводить денежные бои, так сказать», — сказал Фахретдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

Майклу Пейджу 36 лет. Британец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2012 года и имеет в своём активе 21 победу и два поражения.

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